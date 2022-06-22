Москва, 22 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Западные страны проводят безответственный макроэкономический курс. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин в рамках обращения к участникам Делового форума БРИКС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности. Проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка: бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин.

При этом Западом постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов, продолжил он.

«Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортные и логистические цепочки. И всё это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идёт в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывает на благополучии населения по сути всех стран», — указал президент.