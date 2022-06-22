Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Предпринимательница Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст (Йе) вновь появятся в суде по делу об их разводе. Об этом 22 июня пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Цитата из видеоинтервью для Voque

По данным инсайдера, паре не удалось договориться по ряду вопросов, в том числе финансовых. Как отмечает издание, Уэст пытается затянуть бракоразводный процесс — за всё время он уже сменил пятерых адвокатов. «Канье знает, что подтверждённый развод означает, что для него и Ким всё действительно кончено. Ему было тяжело с тех пор, как они расстались, и многие из его тактик мотивированы его ощущением, что Ким слишком поторопилась с отношениями с Питом», — объясняет источник.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года. В марте 2022 года суд признал предпринимательницу незамужней, а рэпера неженатым, однако официально они не были разведены из-за ряда нерешённых вопросов.

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