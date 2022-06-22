Владимир, 22 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Первые кандидаты представили документы для выдвижения на досрочных выборах губернатора Владимирской области 21 июня. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Документы подали Сергей Корнишов, выдвинутый Владимирским региональным отделением политической партии ЛДПР, и Сергей Бирюков, выдвинутый региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во Владимирской области.

«В соответствии с Избирательным кодексом выдвинутыми кандидатами могут быть только представители политических партий. Свои конференции по выдвижению кандидатов на досрочных выборах губернатора провели пять региональных отделений партий», — уточнил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

Документы на выдвижение от кандидатов для участия в выборах в избиркоме принимают до 18:00 12 июля. После этого им предстоит получить подписи в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований.

Выборы губернатора Владимирской области состоятся 11 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2021 года в отставку с поста губернатора Владимирской области досрочно ушёл Владимир Сипягин. Исполняющим обязанности назначен Александра Авдеев.