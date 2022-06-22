Москва, , 15:03 — REGNUM Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект о повышении зарплат медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект внесли в Госдуму депутаты от СРЗП. Поправками, в частности, закреплялось право на получение средней заработной платы лицами, замещающими должности специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи), в размере не менее чем 200% от средней заработной платы субъекта РФ, где такой работник осуществляет свою деятельность. Закреплялось право на доплаты за ученую степень, а также на досрочный выход на пенсию.

Вместе с тем профильный комитет Госдумы по охране здоровья выступил против законопроекта, хотя парламентарии разделили обеспокоенность авторов по повышению статуса медработников.

«Все в одну кучу валить по проблемам здравоохранения нельзя», — отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»). — «Все это нужно доработать, а потом уже возвращаться (к обсуждению)».

В целом, комитету законопроект «представляется декларативным и концептуально спорным», с такой позицией согласилось большинство парламентариев. Законопроект был отклонен.

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