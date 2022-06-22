Рамалла , 22 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Власти Израиля сообщили о начале строительства «стены безопасности» на севере региона Западного берега реки Иордан. Об этом 22 июня сообщает информационное агентство Wafa со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны Израиля.

Стена между Израилем и Палестиной

По данным ведомства, строительство стены направлено на обеспечение безопасности в регионах Иудея и Самария. Стена отделит израильские территории от районов Палестинской автономии. В строительстве принимают участие инженерно-строительный отдел ЦАХАЛ и Центральное командование израильской армии.

«Стена безопасности» представляет собой бетонный барьер длиной около 45 километров и высотой 9 метров.