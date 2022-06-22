Молдавия, 22 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В расписании президента Молдавии Майи Санду на 22 июня нет мероприятий, посвящённых годовщине начала Великой Отечественной войне. Об этом телеканалу TV6 сообщила советник главы республики по связям с общественностью Сорина Штефырцэ.

European People's Party Майя Санду

Отмечается, что среди официальных мероприятий парламента также нет тех, которые были бы посвящены Дню памяти и скорби. Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов самостоятельно возложили цветы к мемориалу «Вечность» в Кишинёве.

Стоит отметить, что Санду в этом году не приняла участия ни в одном мероприятии 9 Мая, сославшись на болезнь, но на следующий день она уже выздоровела и проводила официальные встречи. Кроме того, в преддверии Дня Победы в стране запретили демонстрировать георгиевскую ленту и любые другие символы, которые можно трактовать, как поддержку спецоперации России по денацификации Украины.