Мюнхен, Германия, , 15:02 — REGNUM Нападающий Садио Мане перешёл из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию». Об этом 22 июня сообщается на сайте немецкого клуба.

Садио Мане Екатерина Лаут

Отмечается, что контракт 30-летнего форварда с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и английский. В 2016 году он перешёл в «Ливерпуль», за который сыграл 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач.

В составе «Ливерпуля» Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии и кубок лиги.

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