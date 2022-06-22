Москва, , 15:05 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Ирана Ибрахима Раиси состоится 22 или 23 июня. Об этом говорится в сообщении МИД.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Отмечается, что на 22–23 июня намечен визит Лаврова в Тегеран для продолжения регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств.

«Запланированы переговоры с его иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом, а также встреча с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси«, — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров в ходе визита в Иран обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и кризис на Украине.

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