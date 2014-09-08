Нижний Новгород, 22 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 71 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 410 440 человек на утро 22 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 26 жителей области, накануне в больницы попал 41 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 103 случая заражения коронавирусом, из них 84 — за минувшие сутки. 11 560 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось, накануне скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 56 жителей региона.