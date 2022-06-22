Якутск, 22 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. По факту пропажи в Республике Якутия самолёта Ан-30 следователями возбуждено уголовное дело. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ.

mil.ru Самолёт Ан-30Б

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, 22 июня, вылетевший по маршруту Якутск — Оленек самолёт Ан-30 не прибыл в место назначения и на данный момент местонахождение воздушного и находящихся на его борту людей неизвестно.

Кроме того, отмечается, что в данный момент следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт Ан-30 пропал с экранов радаров в Якутии.