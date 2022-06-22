Москва, 22 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Россия готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения властей этой страны, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова также выразила соболезнования народу. Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 920 человек.

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