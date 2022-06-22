Тутаев, Ярославская область, 22 июня 2022, 15:10 — REGNUM В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело о поджоге после пожара в музее «Космос». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Напомним, пожал начался в подполье «дома Терешковой» — копии не сохранившегося деревенского дома на родине первой женщины-космонавта. Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз. Ведётся поиск виновных.
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