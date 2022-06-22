Тутаев, Ярославская область, 22 июня 2022, 15:10 — REGNUM В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело о поджоге после пожара в музее «Космос». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Полиция на месте пожара
Полиция на месте пожара
76. мвд. рф
«Следственным отделом МО МВД России Тутаевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) по факту поджога музея в поселке Никульское Тутаевского района», — сообщили в полиции.

Напомним, пожал начался в подполье «дома Терешковой» — копии не сохранившегося деревенского дома на родине первой женщины-космонавта. Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз. Ведётся поиск виновных.

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