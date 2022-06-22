Тутаев, Ярославская область, 22 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело о поджоге после пожара в музее «Космос». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

76. мвд. рф Полиция на месте пожара

«Следственным отделом МО МВД России Тутаевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) по факту поджога музея в поселке Никульское Тутаевского района», — сообщили в полиции.

Напомним, пожал начался в подполье «дома Терешковой» — копии не сохранившегося деревенского дома на родине первой женщины-космонавта. Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз. Ведётся поиск виновных.