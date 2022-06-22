Самара, , 15:03 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил высокие государственные награды родным героев спецоперации на Украине. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Российская армия Mil.ru

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Сообщается, что в День памяти и скорби глава региона по поручению президента России Владимира Путина вручил Ордена Мужества семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

«Очень непросто подобрать слова поддержки. Вы потеряли своих отцов, детей, мужей. Вся страна вместе с вами сегодня скорбит и молится за защитников Отечества. И конечно же, наши самарские люди сегодня с благодарностью вспоминают имена павших героев. Они отдали свои жизни, чтобы над Россией, над нашей Самарской землей было мирное небо. Они выполнили свой воинский долг, свой гражданский долг, они остались до конца верны присяге, заветам прадедов, которые когда-то защищали этот мир от нацизма. Им пришлось это повторить», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он заявил, что будет сделано все, чтобы память о защитниках Отечества сохранилась и была увековечена в Самарской области.

«Будьте уверены, я лично, правительство Самарской области и абсолютное большинство земляков готовы прийти к вам на помощь, подставить плечо. Мы сделаем все, чтобы дети павших героев получили должное образование, должную поддержку от государства на всех этапах становления. Чтобы они знали и гордились их подвигами», — подчеркнул глава региона.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденами Мужества были награждены (посмертно) старший лейтенант Александр Брячнев, старший лейтенант Иван Фролов, старший сержант Владимир Зинкин, старший сержант Александр Недопекин, младший сержант Алексей Посметухин, ефрейтор Станислав Гореликов, ефрейтор Григорий Ларин, ефрейтор Рамис Насыров, ефрейтор Николай Уманцев, рядовой Андрей Корнилов, рядовой Артем Феоктистов», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Азаров возложил цветы к Вечному огню вместе с семьями погибших в ходе спецоперации героев.