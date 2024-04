Вашингтон, 22 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Gearbox Software назвала дату выхода игры Tiny Tina’s Wonderlands в онлайн-магазине Steam. Информация была опубликована 22 июня на сайте платформы.

Скриншот из трейлера игры Tiny Tina's Wonderlands

Пользователи сервиса компании Valve получат возможность приобрести игру 23 июня 2022 года. Отметим, что Tiny Tina’s Wonderlands была временным эксклюзивом Epic Games Store, но период эксклюзивности продлился лишь около трёх месяцев в отличие от Borderlands 3 (семь месяцев).

Напомним, релиз игры на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК (Epic Games Store) состоялся 25 марта 2022 года. Tiny Tina’s Wonderlands представляет собой спин-офф серии Borderlands и сюжетное продолжение загружаемого дополнения Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep к Borderlands 2.