Москва, 22 июня 2022, 14:57 — REGNUM Оборот товарной биржи СПБМТСБ в 2021 году по всем видам товаров вырос на 39,5%, однако секция «Газ природный» потеряла 58% оборота от значений 2020 года и составила 25,92 млрд руб. или 6,691 млрд кубометров в газовом эквиваленте. Это невероятно мало, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

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Gazprom.ru
«Ведь сейчас Газпрому разрешено продавать до 25 млрд кубометров через биржу, а за весь 2021 год Газпром реализовал 508,6 млрд кубометров (5,6 трлн руб.) из которых 247 млрд кубометров (1,08 трлн) пришлось на Россию.
В такой ситуации, когда биржевой товарный рынок испытывает низкую ликвидность и представлен узким кругом поставщиков- это выливается в повышение цен для потребителей, усложнение цепочки поставок, а ведь газ- основной источник производства энергии, жизненно важно необходим для сектора удобрений.
Поэтому решение об обязательной реализации 10% газа на бирже для Газпрома и 3% для независимых производителей — своевременное нововведение. Уверенность основана на примере секции нефтепродуктов СПБМТСБ, где уже действует такой норматив об обязательной продаже не менее 10% бензина и 6% дизтоплива.
Благодаря нормативу, оборот секции нефтепродуктов (1,362 трлн за 2021г) составляет 91% от общего объема торгов на бирже и продолжает расти: за прошедший год оборот увеличился на 39,8%.
Принятие норматива об обязательной реализации газа на бирже привлечет дополнительные 26-28 млрд кубометров, что в 3,8 раза выше прошлогодних значений. В денежном эквиваленте дополнительный оборот для биржи составит 120- 130 млрд рублей, что позволит увеличить общий объем торгов на 8-10%.
Полезный эффект от такого решения будет куда выше, ведь потребители выиграют от повышения ликвидности, а весь рынок получит прозрачный инструмент слежения за ценами и стандартизированный подход к планированию закупок», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России разработала нормативы продаж газа на бирже для Газпрома и независимых производителей и предлагает обязать газовый холдинг продавать на торгах не менее 10% от общего объема поставок газа на внутренний рынок.

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