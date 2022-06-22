Москва, 22 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Оборот товарной биржи СПБМТСБ в 2021 году по всем видам товаров вырос на 39,5%, однако секция «Газ природный» потеряла 58% оборота от значений 2020 года и составила 25,92 млрд руб. или 6,691 млрд кубометров в газовом эквиваленте. Это невероятно мало, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

Gazprom.ru Газ

«Ведь сейчас Газпрому разрешено продавать до 25 млрд кубометров через биржу, а за весь 2021 год Газпром реализовал 508,6 млрд кубометров (5,6 трлн руб.) из которых 247 млрд кубометров (1,08 трлн) пришлось на Россию.

В такой ситуации, когда биржевой товарный рынок испытывает низкую ликвидность и представлен узким кругом поставщиков- это выливается в повышение цен для потребителей, усложнение цепочки поставок, а ведь газ- основной источник производства энергии, жизненно важно необходим для сектора удобрений.

Поэтому решение об обязательной реализации 10% газа на бирже для Газпрома и 3% для независимых производителей — своевременное нововведение. Уверенность основана на примере секции нефтепродуктов СПБМТСБ, где уже действует такой норматив об обязательной продаже не менее 10% бензина и 6% дизтоплива.

Благодаря нормативу, оборот секции нефтепродуктов (1,362 трлн за 2021г) составляет 91% от общего объема торгов на бирже и продолжает расти: за прошедший год оборот увеличился на 39,8%.

Принятие норматива об обязательной реализации газа на бирже привлечет дополнительные 26-28 млрд кубометров, что в 3,8 раза выше прошлогодних значений. В денежном эквиваленте дополнительный оборот для биржи составит 120- 130 млрд рублей, что позволит увеличить общий объем торгов на 8-10%.

Полезный эффект от такого решения будет куда выше, ведь потребители выиграют от повышения ликвидности, а весь рынок получит прозрачный инструмент слежения за ценами и стандартизированный подход к планированию закупок», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России разработала нормативы продаж газа на бирже для Газпрома и независимых производителей и предлагает обязать газовый холдинг продавать на торгах не менее 10% от общего объема поставок газа на внутренний рынок.

Читайте также: Более гибкий подход: на бизнесе Газпрома предложение ФАС не отразится