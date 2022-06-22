Красноярск, , 14:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 34 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 29 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 366 739 случаев COVID-19, выздоровели 354 966 человек (+38 за сутки), скончались 10 867 ковид-пациентов (+1 за сутки).

Напомним, 21 июня в крае было подтверждено 36 случаев заражения, выздоровели 39 человек.

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