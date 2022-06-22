Красноярск, 22 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 34 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 29 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 366 739 случаев COVID-19, выздоровели 354 966 человек (+38 за сутки), скончались 10 867 ковид-пациентов (+1 за сутки).

Напомним, 21 июня в крае было подтверждено 36 случаев заражения, выздоровели 39 человек.