Пенза, , 14:56 — REGNUM В Пензенской области к административной ответственности привлекли 22-летнего осужденного за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужден Deita.ru

Установлено, что отбывающий наказание в исправительной колонии Пензенской области умышленно публично демонстрировал другим осужденным в целях пропаганды имеющиеся на его теле татуировки с изображением символов запрещенного в России неформального объединения.

Мужчина вину признал и пояснил, что избавится от татуировок. За публичную демонстрацию символики экстремистской организации осужденного оштрафовали на 1 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2021 года житель Кызыла был оштрафован за пропаганду экстремистской атрибутики.

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