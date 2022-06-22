Пхеньян, 22 июня 2022, 14:57 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын председательствовал 21 июня на заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Известно, что заседание состоялось впервые с июня 2021 года.
Сообщается, что на повестке дня стоит «вопрос об утверждении важнейших и неотложных задач по укреплению национальной обороны и ключевой оборонной политики партии». В рамках заседания также будут подведены итоги работы в области национальной обороны в первом полугодии 2022 года, определены ключевые задачи оборонного строительства.
Сколько дней продлится заседание, не уточняется.