Пхеньян, 22 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын председательствовал 21 июня на заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Известно, что заседание состоялось впервые с июня 2021 года.

Сообщается, что на повестке дня стоит «вопрос об утверждении важнейших и неотложных задач по укреплению национальной обороны и ключевой оборонной политики партии». В рамках заседания также будут подведены итоги работы в области национальной обороны в первом полугодии 2022 года, определены ключевые задачи оборонного строительства.

Сколько дней продлится заседание, не уточняется.