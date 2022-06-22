Саранск, , 14:55 — REGNUM В Саранске в День памяти и скорби прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Вечный огонь в Саранске пресс-служба правительства Мордовии

Венок к мемориалу возложил глава республики Артем Здунов, представители правительства и Государственного собрания региона, администрации Саранска.

Память павших почтили ветераны, вдовы и дети участников Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и антитеррористической операции на Северном Кавказе, военнослужащие и представители правоохранительных органов республики.

Во время минуты молчания звучал метроном, затем прозвучал трехкратный ружейный залп.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России 22 июня в 12:15 прошла минута молчания. Именно в это время 81 год назад страна услышала по радио обращение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.