В Саранске возложили цветы к памятнику воинам — уроженцам Мордовии
Саранск, 22 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Саранске в День памяти и скорби прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Венок к мемориалу возложил глава республики Артем Здунов, представители правительства и Государственного собрания региона, администрации Саранска.
Память павших почтили ветераны, вдовы и дети участников Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и антитеррористической операции на Северном Кавказе, военнослужащие и представители правоохранительных органов республики.
Во время минуты молчания звучал метроном, затем прозвучал трехкратный ружейный залп.
Как сообщало ИА REGNUM, по всей России 22 июня в 12:15 прошла минута молчания. Именно в это время 81 год назад страна услышала по радио обращение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.