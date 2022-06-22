Брюссель, 22 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Более половины жителей Евросоюза не готовы к последствиям антироссийских санкций и повышению цен. Об этом 22 июня говорится в исследовании службы Eurobarometer, составленном на основе опроса общественного мнения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что большинство жителей Евросоюза (58%) заявили о своей неготовности столкнуться с ростом цен на энергию. Из них более 27% «совсем не готовы».

Аналогично большинство (59%) не готовы столкнуться с ростом цен на продовольствие. Из них 29% «совсем не готовы».

Кроме того, по данным отчёта, только в пяти странах — Дании, Швеции, Финляндии, Нидерландах и Люксембурге — большинство людей выразили уверенность в готовности к росту цен. При этом в Болгарии, Греции и на Кипре только один житель из десяти готов к последствиям антироссийских санкций.

Исследование проводилось в 27 странах-членах Евросоюза с 19 апреля по 16 мая. Опрошено было 26,6 тыс. человек.