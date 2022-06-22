Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Американский рэпер Трэвис Скотт купил один из 30 автомобилей Bugatti Veyron Chiron Super Sport. Об этом 22 июня пишет TMZ.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

Стоимость автомобиля оценивается в $5,5 млн. Как отмечает издание, Скотт продолжает выставлять напоказ своё богатство, несмотря на культуру отмены, которую применяли к нему до недавнего времени.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали тысячи людей, в том числе погибли десять человек, один из которых был 9-летним ребёнком. Жертвы произошедшего и их семьи подали на Скотта и организаторов коллективный иск в суд на $2 млрд.

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