Джакарта, 22 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство новой столицы официально началось, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства заявил, что строительство новой столицы было отмечено рядом инфраструктурных проектов. Одним из них является строительство плотины.

«Существование плотины показывает, что началось базовое развитие инфраструктуры. В июле также начнется строительство главной дороги», — заявил президент Индонезии.

Строительство плотины планируется завершить в декабре 2023 года. Плотина обеспечит водой 1,5 миллиона человек.