Якутск, , 14:51 — REGNUM Самолёт Ан-30, пропавший в Якутии с радаров, удалось обнаружить, сообщили 22 июня в МЧС России.

Самолёт Ан-30Б mil.ru

В ведомстве рассказали, что лайнер был найден в 70 километрах от населённого пункта Оленёк, в аэропорт которого направлялся из Якутска. Находившиеся на орту люди живы, однако три человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 30 километрах от населённого пункта Оленёк пропал с радаров самолёт Ан-30. На его борту находились пять членов экипажа, а также груз — продовольствие.