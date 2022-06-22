Якутск, 22 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Самолёт Ан-30, пропавший в Якутии с радаров, удалось обнаружить, сообщили 22 июня в МЧС России.

mil.ru Самолёт Ан-30Б

В ведомстве рассказали, что лайнер был найден в 70 километрах от населённого пункта Оленёк, в аэропорт которого направлялся из Якутска. Находившиеся на орту люди живы, однако три человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 30 километрах от населённого пункта Оленёк пропал с радаров самолёт Ан-30. На его борту находились пять членов экипажа, а также груз — продовольствие.