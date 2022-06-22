Салехард, , 14:51 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 22 июня за сутки госпитализировали четырёх человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 36 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО семь человек. Заразились коронавирусом шесть человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили двух человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 22 июня зарегистрировано 137 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 877 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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