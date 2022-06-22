Москва, , 14:50 — REGNUM Евро сдает свои позиции по всем фронтам на международном валютном рынке с начала 2022 года. За неполные полгода стоимость евро к доллару снизилась почти на 9%, к рублю европейская валюта за этот период потеряла почти 33% от своей стоимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Евро

«Еврозона и экономика ЕС погрузились в серьезный системный кризис и просвета до конца текущего года не намечается. Инфляция у наших западных соседей сегодня рекордная за все годы введения в оборот евро и уверенно превышает во многих странах ЕС 10%.

На этом фоне резко растет импорт из России, за последние три месяца он фактически удвоился и одновременно почти в два раза сократился экспорт в Россию.

В отличие от доллара скептицизм инвесторов к евро продолжит расти. Риски ухудшения экономической ситуации в еврозоне будут нарастать.

Возможное введение в российских банках отрицательных ставок по евро и доллару придаст дополнительный драйвер росту рубля.

На евро очень серьезное давление оказывает и американская валюта, которая получила поддержку со стороны ралли доходности 10-летних гособлигаций США.

Инвесторы продают евро и уходят от рисков. К концу первого полугодие евро может торговаться в диапазоне 53-55 рублей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые с мая 2015 года курс евро на Московской бирже опустился ниже 56 рублей.