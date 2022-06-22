Воронеж, 22 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Ливень

В регионе в период с 15:00 до 21:00 ожидаются ливневые дожди, грозы, град, ветер усилится до 17-22 м/с.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, днём 22 июня в Воронеже ожидается не выше +25 градусов, 23 июня — около +23 градусов, 24 мая температура опустится до +21. До конца рабочей недели в регионе прогнозируются дожди и грозы. Улучшение погоды прогнозируется к выходным, 25–26 июня.