Москва, , 14:49 — REGNUM В Адыгее судья Майкопского городского суда стал фигурантом дела о получении взятки. Должностное лицо получило денежные средства за принятие незаконного решения. В отношении него председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело, сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

Взятка A-r-e-s

Факт получения взятки был зафиксирован в ноябре 2021 года. Квалификационная коллегия судей Республики Адыгея досрочно прекратила полномочия судьи. О разрешении на возбуждение уголовного дела в отношении него было подано обращение в Высшую квалификационную коллегию судей.

После дачи согласия на уголовное производство дело возбуждено и направлено для расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Адыгея.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 году при получении взятки был задержан экс-судья Майкопского городского суда Павел Агафонов. Он получил 50 тыс. рублей от одной из сторон судебного процесса, которой он должен был помочь в принятии нужного решения.