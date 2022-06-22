Клетнянский район, , 14:50 — REGNUM Более 650 кубометров леса незаконно срубил 54-летний житель Клетнянского района Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

Незаконно заготовленная древесина Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Мужчина с октября 2019 года по март 2020 года на четырёх действующих лесосеках Октябрьского лесничества сверх объёма незаконно вырубил 404 кубометра леса. С декабря 2019 года по январь 2020 года он заготовил ещё более 250 куб. м древесины. Ущерб от действий браконьера превысил девять миллионов рублей.

Клетнянский районный суд назначил виновному штраф в размере 1 миллиона 50 тысяч рублей. Кроме того, ему придётся возместить материальный ущерб, причинённый преступлениями. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.