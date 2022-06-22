Макеевка, ДНР, , 14:46 — REGNUM При обстреле города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ранена одна мирная жительница. Об этом 22 июня сообщает штаб территориальной обороны в своём телеграм-канале.

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) по ул. Советской получила ранения мирная жительница», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Макеевка, а также населённые пункты Пантелеймоновка и Еленовка в ДНР были обстреляны украинскими нацистами.