Тирасполь, , 14:45 — REGNUM Формат переговоров по урегулированию приднестровского конфликта «5+2» (США, РФ, Украина, ОБСЕ и Евросоюз + Молдавия и Приднестровье) перестал функционировать, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом, сообщает пресс-служба главы ПМР.

Приднестровье PavelD

По данным пресс-службы, Красносельский отметил, что в этом случае возрастает роль прямых переговоров между Кишинёвом и Тирасполем. Он считает это важнейшим инструментом для обеспечения безопасности в регионе.

Сообщается, что Нойкирх заявил о заинтересованности ОБСЕ в мирном урегулировании конфликта. Стороны также договорись планах дальнейшего сотрудничества.

Стоит отметить, президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что намерена добиваться интеграции Приднестровья. Она добавляла, что планирует это сделать мирным путём, при этом в Молдавии готовятся запустить программу по укреплению армии.

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