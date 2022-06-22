Боградский район, Хакасия, , 14:43 — REGNUM В Хакасии уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 14-летний подросток, принято к производству следователями регионального СКР. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

В соответствии с постановлением прокурора уголовное дело было изъято из полиции и передано в территориальное подразделение регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла ночью 21 июня в Боградском районе. По версии следствия, школьник употреблял спиртное со своей матерью. После этого он похитил ключи от её автомобиля и вместе с 20-летней подругой матери поехал кататься по селу Боград.

На 309 км автодороги Ачинск — Ужур — Шира – Троицкое произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Подросток получил смертельные травмы, он скончался на месте происшествия. Девушка смогла выбраться из автомобиля и покинуть место аварии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии в ДТП погиб школьник, которого мать напоила алкоголем