Ульяновск, , 14:43 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации: его обвинили во взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В надзорном ведомстве отмечают, что 22 июня прокурор Ленинского района города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника одного из управлений администрации Ульяновска. Правоохранители считают, что он неоднократно вымогал деньги у индивидуального предпринимателя, обещая взамен не принимать меры по лишению её свидетельства на осуществление пассажирских перевозок, устранить препятствия для работы и оказать содействия в выдаче новых разрешительных документов.

По оценке следствия, с февраля 2021 года по февраль 2022 года через родственника потерпевшей был незаконно получен 1 млн рублей взятки.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске фигурантом уголовного дела о взяточничестве стад экс-начальник одной из исправительных колоний. Правоохранители считают, что осуждённый перевёл ему 9 тыс. рублей «за общее покровительство при отбывании наказания».

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