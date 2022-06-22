Стокгольм, 23 апреля, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Согласно результатам социологического исследования, проведенного шведским СМИ SVT совместно с Novus, правящая партия Швеции Социал-демократов увеличивает свою поддержку среди избирателей. Сейчас их поддерживают 30,4% шведских избирателей, что на 4,8 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. В то же время Шведские демократы и представители Либеральной партии теряют симпатии шведского электората. В опросе, проведенном в период с 30 марта по 19 апреля, приняли участие 3 838 человек. Об этом 23 апреля сообщило шведское СМИ SVT Nyheter.

Генеральный директор Novus Торбьёрн Шестрем считает, что рост электоральной поддержки Социал-демократов связан с антикризисным управлением во время пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что мы должны делать слишком большие выводы в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, или из этих новых цифр. Но я толкую это как наличие доверия, народной поддержки той работы и мер, которые осуществило правительство», — заявила Лена Радстрем Баастад, партийный секретарь Социал-демократов.