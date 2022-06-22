Симферополь, 22 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Хищение семи миллионов рублей выявлено при строительстве детского сада в Республике Крым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе МВД региона.

Пресс-служба МВД по Республике Крым Детский сад

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами ВОГ МВД РФ выявили факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере в рамках реализации Федеральной целевой программы», — уточнили в МВД.

Проверкой было установлено, что в декабре 2018 года с подрядчиком был заключен госконтракт на строительство детского сада в селе Войково Первомайского района, на выполнение работ было направлено около 27 млн рублей. Как полагают в МВД, руководители фирмы-подрядчика представили заказчику завышенные данные по стоимости стройматериалов и оборудования. Чиновники документ согласовали и подписали акт выполненных работ, предоставленный фирмой-застройщиком. При этом разница между стоимостью материалов, принятых заказчиком по актам, составила около семи миллионов рублей. Как полагают в полиции, эту сумму присвоили руководители подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.