Самара, , 14:47 — REGNUM Гроза, порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ливень

Сообщается, что в области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Так, в ближайшие 1−3 часа в регионе ожидается град, гроза, град, ливень, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Отмечается, что неблагоприятные метеорологические явления могут сохранятся в первой половине ночи 23 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сильный ветер повредил кровли нескольких зданий.