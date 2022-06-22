Москва, , 14:42 — REGNUM Когда речь идет о том, чтобы использовать те или иные криптовалюты для обхода санкций, введенных против России, следует помнить про общую проблему всех криптовалют — издержки на транзакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал идею экспертов Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ, которые считают, что для обхода санкций Россия могла бы воспользоваться такой криптовалютой, как стейблкоин, курс которого был бы привязан к курсу золота на мировом рынке.

Криптовалюта

«Золотой рубль» — хорошая и нужная в условиях санкций идея, — сказал Ковригин. — Действительно, все криптовалюты вне национальной юрисдикции. Для торговых партнёров РФ стейблкоин может быть интересен. Однако надо учитывать общую проблему всех криптовалют — издержки на транзакции, которые все сильнее увеличиваются с расширением их использования. По биткоину, например, транзакции уже довольно дороги. Поэтому «золотой рубль» сначала может иметь успех, но универсальным средством обхода санкций не станет».

Как полагает Ковригин, не исключено, что западные страны будут юридически ограничивать транзакции с РФ.

«И если обороты физлиц контролировать в принципе почти невозможно, то транзакции юридических лиц и предпринимателей за рубежом в российском стейблкоине в этом случае легализовать станет сложнее», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на мировом рынке криптовалют воцарилась напряженная ситуация.

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