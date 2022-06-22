Лондон, , 14:41 — REGNUM Во многих европейских странах отмечается значительный всплеск новых случаев заражения COVID-19. Эксперты предупреждают, что после снятия ограничений и низкого уровня ревакцинаций число заболевших может резко возрасти в течение лета, что приведет к увеличению числа смертей, сообщает 22 июня The Guardian.

Палата для больных COVID-19 в Москве (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По данным научного агрегатора Our World in Data, среднее число подтвержденных новых случаев на миллион жителей растет в таких странах, как Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Нидерланды и Дания.

В Португалии наблюдается самая резкая волна: в понедельник 20 июня средний семидневный показатель заболеваемости на миллион человек составил 2 043 случая — это второй по величине показатель новых случаев в мире.

Во Франции соответствующий показатель за неделю вырос с 224 случаев 13 июня до 920.

«Пандемия снова ускоряется, несмотря на теплую погоду», — говорит доктор Бенжамен Давидо, инфекционист больницы Раймон-Пуанкаре под Парижем.

«Новые подварианты «Омикрона» BA.4 и BA.5 на 10-15% более заразны, и именно это придает вирусу дополнительный импульс», — объяснил Давидо в интервью французской радиостанции и добавил, что в среднесрочной перспективе ситуация в больницах страны может стать «очень тяжелой».

По его словам, летом больницы могут переполниться, если люди из особо уязвимых категорий как можно скорее не получат четвертой дозы вакцины.

Средний семидневный показатель заболеваемости на миллион человек в Германии несколько ниже и составил на 20 июня 715 зараженных, однако он постоянно растет с начала июня. Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах говорит о «летней волне» новых случаев.

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