Москва, , 18:00 — REGNUM Пророссийского активиста Владимира Линдермана задержали в Латвии за «публичное оправдание геноцида». Об этом 22 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

Владимир Линдерман Иван Шилов © ИА REGNUM

«21 июля Служба госбезопасности Латвии произвела арест известного правозащитника, журналиста Владимира Линдермана. Причина ареста составляет тайну следствия, но судя по многочисленным арестам других лиц, это ст. 74 прим. УЗ Латвии (публичное оправдание или прославление геноцида, преступлений против мира и военных преступлений)», — заявил эксперт.

В настоящий момент в Латвии по этой статье два десятка человек подверглись уголовному преследованию.

Напомним, что 21 июня в Латвии Службой безопасности Латвии был задержан пророссийский активист Владимир Линдерман.