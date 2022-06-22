Москва, , 14:40 — REGNUM Курс китайской валюты может снова вырасти, если власти КНР откажутся от политики нулевой терпимости к коронавирусу и начнут повышать ставки в целях борьбы с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Юань Scmp.com

«В краткосрочной перспективе Китай, похоже, намерен продолжать текущий вектор своей монетарной политики, — констатировал он. — Однако с возможным изменением подхода к коронавирусу (отхода от политики нулевой толерантности) и необходимостью повышать ставки и сдерживать инфляцию курс юаня по отношению к мировым валютам может постепенно начать возвращаться к прежним значениям».

Напомним, как сообщалось ранее, курс юаня к рублю упал 21 июня до минимального значения с мая 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Файншмидт объяснил, почему дешевый юань невыгоден РФ