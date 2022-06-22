Иркутск, , 14:39 — REGNUM Сегодня, 22 июня, в рамках рабочей поездки глава МЧС России Александр Куренков совместно с губернатором Иркутской области провели координационное совещание по реагированию сил и средств РСЧС региона на сезонные риски. Подробности сообщает телеграм-канал МЧС РФ.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС

В этом году пожароопасный сезон складывается сложнее, чем год назад: на контроле РСЧС находятся 603 населенных пункта, подверженных угрозе природных пожаров. Организована работа 1660 групп патрулирования, 117 стационарных и 60 передвижных межведомственных постов.

Человеческий фактор остается причиной большинства природных пожаров.

С начала пожароопасного периода составлено уже почти 2 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

«Иркутская область в силу географических и климатических особенностей Сибирского региона подвержена различным стихийным бедствиям. Если весеннее половодье благодаря превентивным мерам прошло без значительного ущерба в этом году, то природные пожары требуют особого внимания. Сегодня наша с вами задача — реализовать эффективные меры по защите населенных пунктов и объектов экономики от сезонных рисков», — подчеркнул Александр Куренков.

Участники совещания также обсудили прохождение летних дождевых паводков. Министр поручил уделить особое внимание циклонам с территории Китая и Монголии, которые при смещении в верховья рек Селенги и Иркута могут привести к неблагоприятным гидрологическим явлениям.

В этой связи организована совместная работа органов РСЧС Иркутской области и республики Бурятия по регулированию сброса воды на Иркутской ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, о случаю Дня памяти и скорби Куренков и глава Приангарья Игорь Кобзев возложили цветы к Вечному огню в Иркутске.

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