Москва, 22 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Снижение курса юаня оборачивается снижением в РФ цен на китайские товары, но может повредить позициям российских компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Юань

«Если говорить про Россию, то, конечно, китайские товары становятся более доступными потребителям в плане цены. Однако, с другой стороны, это может оказаться вредным для российских компаний, поскольку их продукция по сравнению с китайской рискует оказаться менее привлекательной, — сказал экономист. — Кроме того, это также может ударить по возможностям импортозамещения, поскольку сильный рубль и дешевеющий импорт могут просто не дать новым индустриям развиваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Файншмидт объяснил, какие факторы ведут к снижению курса юаня.