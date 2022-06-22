Алжир, , 15:04 — REGNUM Алжирская национальная народная армия провела серию операций, направленных на обеспечение безопасности границ страны. Об этом сообщает официальная газета Al-Bilad со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, в период с 14 по 22 июня в ряде регионов страны были задержаны 280 нелегальных мигрантов из ряда стран Африки, пытавшихся попасть из Алжира на территорию ЕС.

Также подразделения армии провели прочёсывание береговой линии на предмет организации перевозки мигрантов морским путём. В ходе операции были спасены 48 человек, потерпевшие крушение на самодельном плавательном средстве.