Архангельск, 22 июня 2022, 14:38 — REGNUM Развитию деревянного домостроения в Архангельской области мешает слабая транспортная инфраструктура. Об этом в ходе совещания в правительстве региона заявил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.
Чиновник отметил, что такая ситуация сложилась в силу традиционной экспортной ориентированности местных лесопромышленников. Существует и ряд проблем, с которыми сталкиваются региональные застройщики индивидуального и малоэтажного домостроения. Среди них — слабо развитая транспортная инфраструктура, недостаток обеспеченных инженерно-технологическими сетями земельных участков и т.д.
«Решено, что на площадке регионального минлеспрома будут собраны и проработаны все предложения по развитию деревянного домостроения в области», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, на Вологодчине начали строить четырехэтажные многоквартирные дома из дерева.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские лесопромышленники начали испытывать трудности в поставке запчастей.