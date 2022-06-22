Архангельск, , 14:38 — REGNUM Развитию деревянного домостроения в Архангельской области мешает слабая транспортная инфраструктура. Об этом в ходе совещания в правительстве региона заявил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.

Строительство деревянного четырехэтажного жилого дома в Соколе https://vologda-oblast.ru

«Сегодня деревянное домостроение в регионе носит исключительно индивидуальный характер, нет в области примера комплексной деревянной застройки, например, целого поселка. Также нет организаций, осуществляющих изготовление домов по типовым проектам для серийной застройки с применением деревянных строительных конструкций», — цитирует Автушенко пресс-служба правительства.

Чиновник отметил, что такая ситуация сложилась в силу традиционной экспортной ориентированности местных лесопромышленников. Существует и ряд проблем, с которыми сталкиваются региональные застройщики индивидуального и малоэтажного домостроения. Среди них — слабо развитая транспортная инфраструктура, недостаток обеспеченных инженерно-технологическими сетями земельных участков и т.д.

«Решено, что на площадке регионального минлеспрома будут собраны и проработаны все предложения по развитию деревянного домостроения в области», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, на Вологодчине начали строить четырехэтажные многоквартирные дома из дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские лесопромышленники начали испытывать трудности в поставке запчастей.