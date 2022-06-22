Пермский край, 30 октября, 2001, 07:58 — ИА Регнум. 31 октября в Перми пройдет семинар по проблеме преемственности дошкольного и начального образования. Его проводят департамент образования и науки администрации Пермской области совместно с кафедрой дошкольной педагогики и психологии педагогического университета. Закон "Об образовании в Пермской области" обязывает органы местного самоуправления содействовать созданию условий для освоения всеми детьми старшего дошкольного возраста образовательных программ, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального общего образования. Между тем малообеспеченные семьи не всегда имеют возможность оплачивать посещение ребенком детского сада и не могут создать благоприятные условия для развития малыша дома.

На семинаре будет представлена программа занятий с детьми в течение 1-2 лет. Ее подготовили ученые Пермского педагогического университета и Областного института повышения квалификации работников образования. Особенность программы в том, что она сохраняет самоценности дошкольного детства. Основное внимание уделяется созданию условий для игровой деятельности, физического развития ребенка, развития речи и общения со сверстниками.